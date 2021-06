Violence Action: J-Pop Manga pubblica l'opera Shin Sawada e Renji Asai

Dopo il nuovo capitolo di Soloist in a Cage, vi segnaliamo la prossima pubblicazione di J-Pop Manga: si tratta di Violence Action, manga scritto e disegnato da Shin Sawada e Renji Asai e che racconta la storia di Kei Kikuno.

A partire dal prossimo 9 giugno infatti, sarà disponibile nei maggiori siti online e nelle fumetterie il manga Violence Action, che sarà l'esordio alla sceneggiatura di Shin Sawada, mentre i disegni saranno ad opera di Renji Asai, autore famoso per "The Boy and The Beast". Nelle pagine del manga scopriremo la storia di Kei Kikuno, giovane studentessa universitaria con un lavoro molto particolare: fa parte di una agenzia di sicari e killer. La vedremo quindi affrontare diversi casi in cui sarà assoldata per eliminare membri del crimine organizzato, mentre deve nascondere questa parte della sua vita ai suoi amici e al resto del mondo.

Il primo volume sarà composto da 192 pagine e sarà venduto al prezzo di 6,50€, per ora in Giappone sono stati pubblicati diversi capitoli dell'opera, raccolti fino a questo momento in sei diversi volumi.