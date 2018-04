Violet Evergarden: l'anime Netflix svela nuovi progetti in arrivo

Violet Evergarden, nuova produzione originale Netflix, è terminato ieri (giovedì 5 aprile) con il tredicesimo e ultimo episodio, trasmesso in simulcast con la programmazione giapponese sulla piattaforma streaming statunitense. Lo staff di produzione, tuttavia, ha assicurato che arriveranno altri progetti legati all'anime.

L'account Twitter ufficiale di Violet Evergarden ha infatti confermato che è attualmente in fase di lavorazione un nuovo progetto dedicato alla serie anime realizzata da Kyoto Animation. A differenza della trasposizione televisiva prodotta dallo staff in collaborazione con Netflix, che è tratta dalle light novel scritte da Kana Akatsuki e illustrate da Akiko Takase, il nuovo lavoro sarà qualcosa di completamente inedito.

Non conosciamo ancora, purtroppo i dettagli del nuovo progetto, ma pare che si tratterà di qualcosa slegato dal già annunciato Violet Evergarden Gaiden - uno spin-off dedicato a una o più side stories che vedranno protagonisti altri personaggi dell'opera. Staremo a vedere, insomma, quali saranno tutti i nuovi progetti legati all'eccellente trasposizione animata di Violet Evergarden.

La serie di light novel originale di Kana Akatsuki e Akiko Takase vinse, nel 2014, il premio come miglior produzione nella sua categoria ai Kyoto Animation Award. La storia cartacea è stata adattata in due volumi, rilasciati in Giappone tra il 2015 e il 2016, ma restano inediti - per adesso - per il mercato italiano.