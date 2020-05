Da Violet Evergarden a Clannad, i dieci migliori anime di Kyoto Animation secondo i fan

Netorabo, la celebre rivista di cultura giapponese indirizzata ai più giovani, ha recentemente pubblicato i risultati del sondaggio condotto poche settimane fa, presentando la Top 10 dei migliori anime di Kyoto Animation secondo circa 10.000 fan giapponesi. Qui sotto trovate la lista completa, in cui non manca qualche interessante sorpresa.

Il sondaggio è stato condotto in circa sette giorni ed hanno votato precisamente 9521 appassionati di anime giapponesi. Era possibile esprimere una preferenza per qualsiasi prodotto, da film a serie tv.

Violet Evergarden Sound! Euphonium Free! Hyouka K-On! Clannad Liz e l'uccellino azzurro (Liz to aoi tori) La malinconia di Haruhi Suzumiya Nichijou Beyond the Boundary

Come potete vedere a riscuotere maggior successo sono state le serie televisive, in particolare di genere Slice of life/romantico. Fanno eccezione l'ottimo film del 2006 La malinconia di Haruhi Suzumiya e il lungometraggio del 2018 Liz to aoi tori, uniche due pellicole in lista. Sorprendentemente poi non trovano spazio il capolavoro del 2016 A Silent Voice (La forma della voce) e Full Metal Panic, la serie che fece scalpore nel corso dei primi anni 2000.

E voi cosa ne pensate? Qual è secondo voi il miglior anime di KyoAni? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui voleste approfondire i gusti del pubblico giapponese invece, vi rimandiamo alla Top 10 degli anime più attesi della stagione primaverile e alla lista dei manga più importanti secondo i lettori.