Violet Evergarden compare nella copertina del numero di maggio dell'Animage Magazine

Causa Coronavirus moltissime serie animate, in questo periodo, stanno subendo rallentamenti e posticipi delle uscite a data da destinarsi. I calendari si sta facendo sempre più intasati, sia per le case d'animazione e di produzione, quanto per le emittenti televisive che, impotenti, devono riprogrammare le messe in onda, trovando la quadra in una situazione complicata.

Negli ultimi giorni c'è stato un anime che più degli altri ha fatto parlare di sé. Si tratta di Violet Evergarden, la serie rivelazione disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix che ha affascinato e conquistato tantissimi appassionati sin dalla messa in onda della prima puntata nel 2018. Una serie realizzata dalla sfortunata Kyoto Animation, la quale ha confezionato un lavoro per l'adattamento della light novel di Kana Akatsuki e Akiko Takase dall'elevatissima qualità tecnico, con animazioni che sono in grado di ammaliare lo spettatore e di portarlo, fin da subito, nel mondo inventato e post-conflitto della serie.

Violet Evergarden è un prodotto pregno di emozioni e sentimenti, sofferenze e rimpianti. Un prodotto davanti al quale difficilmente riuscirete a trattenere le lacrime e, pertanto, un prodotto per il quale molti stavano aspettando un sequel. Il desiderio si era concretizzato nell'annuncio di un Movie che sarebbe dovuto uscire in Giappone proprio in questa primavera ma che, a causa del virus, ha visto l'uscita slittare a data da destinarsi. Questo è uno dei motivi per il quale in questi giorni Violet Evergarden è sulla bocca di tutti, insieme al fatto che Netflix ha reso disponibile il primo lungometraggio spin-off, uscito a settembre dello scorso anno in Giappone, dal titolo: Eternity and the Auto Memories Doll.

Proprio parlando di Violet Evergarden la pagina Facebook, Anime Paw, ha diffuso nella giornata di ieri la cover ufficiale del numero di magio 2020 del Animage Magazine che riporta la bellissima protagonista della serie: l'Auto Memorie Doll, Violet.

