Violet Evergarden, debutto nei cinema da incorniciare: incassati oltre 550 milioni di yen

Gli sforzi di KyoAni sembrerebbero essere stati premiati dai fan, visto che il nuovo film di Violet Evergarden ha registrato un debutto nei cinema giapponesi estremamente positivo, con oltre mezzo miliardo di yen incassati nei primi cinque giorni di programmazione. Nello stesso lasso di tempo, l'ultima pellicola aveva incassato il 76,4% in meno.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Mainichi Shinbun, il nuovo film avrebbe incassato ben 559 milioni di yen (circa 4.5 milioni di euro) dalla vendita di 390.000 biglietti, per una media di circa 1,64 milioni di yen per programmazione. Come anticipato nel primo paragrafo, Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll, il film sequel della serie televisiva distribuito nel 2019, aveva incassato circa 132 milioni di yen nei primi cinque giorni, e un totale di 831 milioni (circa 6,7 milioni di euro) a fine programmazione.

La nuova pellicola ha quindi tutte le carte in regola per bissare il successo della precedente, e magari per convincere Kyoto Animation a mettersi al lavoro sulla seconda stagione dell'anime. Vi ricordiamo che al momento è possibile recuperare la serie completa, l'OVA natalizio e il primo film animato su Netflix Italia.

E voi cosa ne pensate? recupererete questo nuovo film? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, non perdete l'occasione per scaricare uno dei meravigliosi sfondi gratuiti di Violet Evergarden.