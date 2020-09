Violet Evergarden, disponibili nove sfondi gratuiti per festeggiare l'uscita del film

Proprio nella giornata di ieri Kyoto Animation aveva comunicato ai fan di Violet Evergarden che, in occasione dell'uscita del film, chiunque si fosse presentato in sala munito di mascherina avrebbe ricevuto un romanzo scritto da Kana Akatsuki. Oggi, nemmeno 24 ore dopo, è arrivato un secondo regalo, questa volta anche per i fan occidentali.

Da pochi minuti sono infatti disponibili nove nuovissimi sfondi, scaricabili gratuitamente dal sito ufficiale dell'anime, a cui potete accedere cliccando sopra il link visibile in calce. Si tratta di nove immagini ad alta definizione tratte dalla prima stagione della serie, tutte raffiguranti i meravigliosi paesaggi disegnati da Shingo Kasai, Shuhei Okude e dagli altri background artist di KyoAni e Studio Blue.

Il sito è anche stato aggiornato con un nuovo countdown, di fianco al quale è possibile leggere un messaggio scritto dall'autrice. In poche righe, Kana Akatsuki scrive che "Il momento di un grande viaggio è finalmente arrivato" e "Qualcuno potrà emozionarsi con questa storia, ma va bene così, perché questo vuol dire che la porterà sempre con sé".

Violet Evergarden: The Movie debutterà il 18 settembre in Giappone, e pochi giorni dopo in Nord America. Per il momento non sappiamo se il film sarà proiettato anche nei cinema italiani, ma in tutti i casi rimane molto probabile la distribuzione su Netflix nel corso del 2021.