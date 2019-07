Violet Evergarden: questa fan art vi lascerà senza fiato

Tra i migliori lavori di adattamento curati da Kyoto Animation, non può che figurare la trasposizione di Violet Evergarden. La serie, tratta dall'opera cartacea di Kana Akatsuki, ha esordito in tutto il mondo il 10 gennaio 2018, riscuotendo uno straordinario successo di critica e pubblico.

Qualche mese fa è stata anche confermata la data di uscita del film di Violet Evergarden, atteso nelle sale giapponesi per il 10 gennaio del 2020, esattamente due anni dopo la messa in onda della prima stagione.

L'utente Reddit xHaiix ha deciso di ingannare l'attesa pubblicando una fan art a dir poco straordinaria. Il disegno, curatissimo sotto ogni punto di vista, si è guadagnato più di 10.000 upvote e il titolo di miglior post del mese nella sezione r/Anime.

L'illustrazione, visibile in calce, mostra la protagonista mentre esce dall'acqua con in mano un parasole, il disegno è ispirato dall'episodio 7 della prima stagione. Durante la puntata, Violet si trova a dover aiutare il drammaturgo Oscar Webster, impegnato nella stesura del suo nuovo racconto; nel corso dell'episodio la protagonista scoprirà che il blocco dello scrittore derivava dalla sofferenza subita per la perdita della figlia, il cui unico lascito è proprio un parasole azzurro.

Cosa ne pensate? Vi piace il disegno? Fatecelo sapere nei commenti. Se volete saperne di più su Violet Evergarden invece, potete dare un'occhiata alla nostra recensione dell'anime.