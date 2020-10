Violet Evergarden fa festeggiare Kyoto Animation: il film ha incassato 1,5 miliardi di yen

Pochi istanti fa, Kyoto Animation ha fatto il punto sugli incassi registrati dal film di Violet Evergarden dopo sei settimane di permanenza nelle sale giapponesi. Nonostante non sia riuscita ad avvicinarsi ai numeri di Demon Slayer: Infinity Train, la pellicola può comunque festeggiare entrate pari a 1,5 miliardi di yen.

Nello specifico, i piani alti di KyoAni hanno rivelato che in 38 giorni esatti di proiezione sono stati venduti 1,1 milioni di biglietti, e incassati 550 milioni di yen (circa €4.400.000) nel primo weekend, 1,117 miliardi di yen (circa €9.000.000) dopo tre settimane e 1,5 miliardi (circa €12.000.000 ) entro la mezzanotte del 25 ottobre. Si tratta di una cifra decisamente superiore alle aspettative, specie considerando che la prima pellicola, distribuita nel 2019, incassò un totale di circa 1,1 miliardi di yen in tutto il mondo.

Kyoto Animation può quindi festeggiare l'ottimo risultato ottenuto a discapito dell'emergenza Covid, che a quanto pare non ha frenato il pubblico giapponese. La pellicola si trova al sesto posto al box office, e continuerà a rimanere nelle sale per un altro mese. Per ora non è stato confermato ancora nulla per quanto concerne un possibile arrivo del film in Italia, magari nel corso del 2021.

