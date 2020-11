Violet Evergarden: il film sfiora i 2 miliardi di yen, Shirabi festeggia con un artwork

Kyoto Animation ha confermato che Violet Evergarden: The Movie ha incassato un totale di 1,85 miliardi di yen al 15 novembre 2020, cifra che rende il film il terzo più visto in assoluto tra tutti quelli prodotti dallo studio giapponese. In vista della distribuzione oltreoceano, la pellicola è stata anche promossa dal celebre disegnatore Shirabii.

Il film di Violet Evergarden ha debuttato a settembre, con un incasso pari a 550 milioni di yen nei primi cinque giorni di programmazione. La pellicola ha continuato a vendere biglietti a ritmo sostenuto, registrando 1,5 milioni di yen a fine ottobre e quasi 2 miliardi di yen a novembre. Per Kyoto Animation si tratta di numeri estremamente positivi, superiori a quelli preventivati basandosi sugli incassi dell'OVA Violet Evergaden: Eternity and the Auto Memory Doll (1,2 miliardi di yen in tutto il mondo).

Shirabii, miglior illustratore del 2019 e del 2020 secondo i Kono Light Novel ga Sugoi, ha omaggiato l'opera con il bellissimo disegno visibile in calce, in cui è ritratta la crescita della protagonista. L'artwork è stato immediatamente ricondiviso dal profilo social ufficiale di Kyoto Animation.

