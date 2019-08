Violet Evergarden Gaiden si mostra in un nuovo video promozionale

Nel corso della giornata odierna, il sito web ufficiale dedicato a Violet Evergarden Side Story: Eternity and the Auto Memories Doll (Violet Evergarden Gaiden: Eien to Jidou Shuki Ningyou), atteso spin-off della serie principale, ha ufficialmente pubblicato un nuovo trailer dedicato all'attesa opera animata.

In verità, la pubblicazione del video e il recente annuncio che sembrerebbe vedere l'opera attesa sempre nelle sale cinematografiche nipponiche per questo 6 settembre - il quale resterà disponibile fino al 26 dello stesso mese - ha saputo sorprendere non poco i fan, i quali non si sarebbe mai aspettati che i ragazzi di Kyoto Animation sarebbero riusciti a rimanere ancorati ai tempi prefissati dopo quanto accaduto nel corso di queste ultime settimane. Il team non sembra però intenzionato a cedere e gli spettatori stanno mostrando il massimo supporto possibile.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, Violet Evergarden è una serie di light novel scritta da Kana Akatsuki e illustrata da Akiko Takase. Due volumi sono stati pubblicati da Kyoto Animation, sotto l'etichetta KA Esuma Bunko, a partire da dicembre 2015, mentre un adattamento anime targato Kyoto Animation è stato rilasciato in Giappone dal 10 gennaio 2018, il tutto accompagnato dalla distribuzione in simulcast in tutto il mondo da Netflix, anche in versione doppiata. Qui di seguito potete leggere la sinossi dell'opera:

"Dopo quattro anni di conflitti ininterrotti tra le regioni Nord e Sud del continente di Telesis, si giunge finalmente ad un accordo di pace. Violet Evergarden, una ragazza che finora ha vissuto un'esistenza unicamente all'interno dell'esercito, agli ordini del maggiore Gilbert, deve allora reinventarsi una nuova vita e viene adottata dalla famiglia Evergarden finendo con l'essere assunta in un'azienda di scrittura. Recapita lettere di un suo vecchio commilitone, Claudia Hodgins, inizialmente nel ruolo di postina. Ben presto, però, la ragazza rimane affascinata da un altro ruolo nell'ufficio: le Auto Memories Dolls, il cui scopo è redigere testi per coloro che non sanno leggere e scrivere, allo scopo di riuscire a capire il significato di alcune emozioni e sentimenti che non riesce ancora a comprendere. Così Violet proverà a lasciarsi alle spalle la fredda vita militare e il suo vecchio soprannome "L'arma" ma non sarà un'impresa facile."