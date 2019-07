Violet Evergarden Gaiden: ecco la nuova bellissima locandina della side story

Nonostante il tragico evento che ha colpito lo studio d'animazione, Kyoto Animation, lo scorso 18 luglio, alcuni giorni fa il CEO dello studio ha comunicato che il film Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll, spin-off della serie principale, non avrebbe modificato la data della premiere fissata per il 3 agosto 2019.

Inoltre, l'account Twitter ufficiale della serie Violet Evergarden, ha comunicato che il film basato su di una side story dell'anime, arriverà come nelle sale cinematografiche giapponesi, come previsto, il prossimo 6 settembre e nonostante era previsto che il lungometraggio fosse disponibile per due settimane, ora è stato aumentato a tre, restando quindi disponibile fino al 26 settembre.

Il sito ufficiale della serie ha anche comunicato che la colonna sonora del film "Amy", sarà cantata da Minori Chihara, voce di Erica Brown in Violet Evergarden. In calce alla news potete invece trovare la bellissima nuova locandina, che ci mostra la protagonista Violet insieme ad un nuovo personaggio che scopriremo nel film.

L'anime sarà anche presentato in anteprima mondiale alla convention AnimagiC di Mannheim, in Germania, che si svolgerà il 3 e 4 agosto. Gli organizzatori di AnimagiC hanno dichiarato che la proiezione continuerà "su espressa richiesta dello studio".

Infine, vi consigliamo di dare un'occhiata ad una meravigliosa fan art di Violet Evergarden che vi lascerà senza fiato.