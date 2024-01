Violet Evergarden incanta in questo affascinante cosplay italiano

Il Giappone è ricco di studi d'animazione talentuosi, fra chi si è fatto un nome negli anni e chi ha regalato titoli eccezionali tali da donargli fama, e la Kyoto Animation non fa eccezione. Violet Evergarden è solo uno dei numerosi capolavori che la casa ha donato ai fan di tutto il mondo.

L'anime di Violet Evergarden è romantico e dolce, una poesia che si dipana sullo schermo, intrecciando amore e umanità. Ambientato in un mondo post-bellico, l'armonia che emerge trasporta gli spettatori in un universo utopico dove l'umanità finalmente assapora la quiete della pace ritrovata. Attraverso gli occhi puri di Violet, un'androide che ancora deve scoprire le sfumature della natura umana, anche gli spettatori possono esplorare questo mondo. Adesso, la protagonista è ritratta in questa rivisitazione originale della cosplayer _tsukuyomi.neko_: diamo un'occhiata.

In questo cosplay di Violet da Violet Evergarden, la ragazza è ritratta nella sua dolcezza e delicatezza. Giovane orfana cresciuta nel rigoroso ambiente militare, si è impegnata attivamente nella guerra del continente di Telesis, affrontando morte e distruzione con coraggio. Dopo aver subito maltrattamenti da parte degli uomini, l'unico a proteggerla è stato Gilbert, un uomo che ha segretamente coltivato sentimenti profondi per lei. Sul suo letto di morte, rivela finalmente l'amore che ha nutrito per lei in tutti quegli anni.

Conclusa la guerra, per Violet si apre una nuova dimensione, spingendola a esplorare il significato autentico dei sentimenti che in passato le erano sfuggiti. La sua storia si trasforma così in un viaggio verso l'introspezione della complessa natura umana. Il franchise si è concluso nel 2021, con il film anime Violet Evergarden The Movie.