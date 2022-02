Violet Evergarden incanta: la bambola automatica in un cosplay di Himee Lily

Violet Evergarden è stato uno degli anime di Kyoto Animation che più ha colpito negli ultimi anni. Purtroppo la tragedia negli uffici della KyoAni ha lasciato un solco importante dalla quale la casa d'animazione ha faticato a riprendersi, ma proprio questa serie ha segnato la rinascita dello studio grazie al lungometraggio.

Il 13 ottobre su Netflix ha fatto la sua comparsa proprio il secondo film di Violet Evergarden, intitolato semplicemente Violet Evergarden the Movie, che ha portato a conclusione la storia della bambola di scrittura automatica. La pellicola era molto attesa e non solo in Giappone, dove ha vinto diversi premi della critica. Per questo continuano a essere prodotti cosplay amatoriali e non dedicati alla protagonista inizialmente incapace di provare alcuna emozione e che poco a poco si apre alle sensazioni del mondo.

L'italiana Himee Lily ha indossato l'abito bianco e marroncino con il giacchetto blu, indossato una parrucca bionda e si è calata nei panni di Violet Evergarden in questo cosplay splendido. In due foto, la cosplayer riesce a catturare il fascino di questo personaggio a metà tra un automa e un umano, copiandone fedelmente tutti i dettagli principali.

Non perdetevi la recensione di Violet Evergarden the Movie per ricordare la fine di questa saga.