Violet Evergarden: Kyoto Animation pubblica i primi dieci minuti del nuovo film su YouTube

Pochi istanti fa, il canale YouTube di Kyoto Animation ha pubblicato i primi dieci minuti del nuovo film di Violet Evergarden, attualmente disponibile nei cinema giapponesi. Per il momento il video è privo di sottotitoli, ma potete ugualmente dare un'occhiata agli splendidi scenari e alle fenomenali animazioni realizzate dagli animatori di KyoAni.

La pellicola ha debuttato in Giappone lo scorso 18 settembre, vendendo 560.000 biglietti e incassando poco più di 800 milioni di yen (6,5 milioni di euro) in dieci giorni. Dopo due weekend alle spalle di Tenet, la pellicola ha perso un'altra posizione dopo l'arrivo nelle sale di Asadake!, riuscendo comunque a superare il miliardo di yen in meno di un mese.

Al momento, Violet Evergarden: The Movie è il terzo film anime giapponese ad aver incassato più di un miliardo di yen nel 2020, alle spalle di Doraemon: Nobita's New Dinosaur e Fate/Stay Night: Heaven's Feel - III. La pellicola siede su un totale esatto di 1.117.052.200 yen (9 milioni di euro) al 4 ottobre 2020, e probabilmente supererà il miliardo e mezzo prima della fine del mese. Il primo film dedicato all'Auto Memory Doll aveva incassato il 30% in meno nel doppio del tempo.

