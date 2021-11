Violet Evergarden, la meravigliosa acconciatura della protagonista è realizzabile davvero

Gli artisti del noto studio d'animazione Kyoto Animation si sono assicurati che le ciocche dei capelli della protagonista di Violet Evergarden fossero esattamente replicabili anche nella vita reale attraverso un tutorial step by step.

Quasi ogni anime prodotto dalla Kyoto Animation presenta una storia emotivamente commovente e splendida nella resa visiva, persino Hideo Kojima pianto per Violet Evergarden. La sinergia della serie tra emozioni complesse e dettagli elaborati raggiunge probabilmente il suo picco proprio nell'articolata disposizione dei capelli della protagonista, la cui serie di trecce, frange e code può apparire elegantemente composta, fluidamente libera al vento o disperatamente angosciata, a seconda di cosa richiede la scena.

Come bonus aggiuntivo, a differenza di molte altre famose acconciature degli anime, quella di Violet è effettivamente realizzabile nella vita reale. Durante la recente trasmissione televisiva giapponese di Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll, l'account Twitter ufficiale della serie ha condiviso i design del personaggio per la sua acconciatura, che permette di essere guidati passo dopo passo per realizzarla completamente da soli.

Partendo dall'alto a sinistra, la prima coppia di illustrazioni mostra i capelli di Violet, sia di lato che di dietro, prima di qualsiasi intreccio. Sotto, il passo 2 dice di formare una mezza treccia su entrambi i lati della testa, iniziando vicino alla cima e scendendo proprio dietro le orecchie. Una volta arrivati alla base del cranio, si smette di intrecciare e si raccolgono i capelli rimanenti in due code gemelle, legate con degli elastici.

Invece di lasciare le code gemelle così come sono, però, bisogna intrecciarle, come mostrato nel passo 3 (l'illustrazione in basso a sinistra). Per la fase 4 (in alto a destra), è necessario arrotolare le trecce dietro la testa, muovendosi verso l'interno (cioè in senso orario per la treccia a sinistra, e in senso antiorario per quella a destra). Nella fase 5, si ha bisogno di quattro forcine a forma di U per fissare le due trecce arrotolate, posizionando le forcine come mostrato nell'illustrazione al centro a destra. Infine, il passo 6 consiste nel legare dei nastri alla base delle trecce arrotolate e il gioco è fatto.

"Ci sono molte scene in Eternity and the Auto Memory Doll in cui i capelli dei personaggi sono un punto focale. Volevamo che i capelli avessero un aspetto molto realistico, così abbiamo deciso come fosse esattamente composta la pettinatura di Violet. Qualcuno di voi può davvero acconciare i capelli in questo modo?" ha twittato l'account, e alcuni fan hanno condiviso i loro risultati davvero impressionanti.

Non è la prima volta che Kyoto Animation condivide un dietro le quinte curioso come questo, ad esempio lo studio ha mostrato il processo di produzione di Violet Evergarden.