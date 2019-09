Violet Evergarden: il nuovo film sarà al cinema per più del previsto

Nei giorni scorsi in Giappone è arrivata la nuova side story di Violet Evergarden. Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll è il nuovo progetto che vede approfondire la storia tra Violet e Isabella York e che, originariamente, doveva essere proiettato per sole due settimane. Oggi però arriva l'ufficialità di una rinnovata estensione.

Previsto inizialmente come un OVA, Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll doveva rimanere nei cinema solo dal 6 al 20 settembre. Già però in precedenza era stato deciso di allungarne la permanenza nei cinema a tre settimane, mentre ora un nuovo annuncio rivela che il film di Violet Evergarden: Gaiden sarà proiettato per oltre quattro settimane.

In più, gli spettatori che andranno a visionare l'opera durante la quarta e la quinta settimana riceveranno alcuni bonus esclusivi in omaggio. Coloro che vedranno Violet Evergarden durante la quarta settimana riceveranno uno shikishi, mentre gli spettatori della quinta riceveranno una delle quattro storie brevi disponibili anche per chi ha visto il film durante le prime tre settimane di programmazione.

L'anime ha esordito al sesto posto nel fine settimana d'apertura, mentre è stato confermato che il film del 2020 sempre relativo a Violet Evergarden è stato rimandato a causa dell'incendio occorso alla sede della Kyoto Animation di questa estate.