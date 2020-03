Violet Evergarden: il nuovo film si mostra in una splendida Key Visual

La Kyoto Animation, a seguito della tragedia dello scorso luglio, è stata costretta a fronteggiare alcuni ritardi nella produzione degli anime attualmente in lavorazione, tra cui l'attesissimo film di Violet Evergarden. Ad ogni modo, tutto pare essere tornato in regola e la pellicola si avvicina al suo debutto ufficiale.

Lo scorso novembre, infatti, KyoAni ha rivelato la nuova data di uscita del lungometraggio, prevista ora il 24 aprile 2020, a ben tre mesi di distanza dalla precedente finestra di lancio. Ad ogni modo, con il costante pericolo del Coronavirus che sta mettendo a soqquadro il box office dei cinema nipponici, con perdite di oltre il 70% rispetto all'anno scorso, non è escluso che per precauzione il film possa essere rinviato nuovamente.

Attualmente, inoltre, non abbiamo molte informazioni in merito alla nuova pellicola di Violet Evergarden, né tanto meno se sarà distribuita nel nostro Paese in collaborazione con Netflix che detiene i diritti degli altri titoli del franchise. In ogni caso, con l'avvicinarsi di aprile, lo studio ha comunque voluto stuzzicare l'appetito dei fan mostrando la nuova locandina promozionale del film, la stessa che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia.

In attesa di maggiori informazioni in merito alla distribuzione del lungometraggio vi suggeriamo di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi le ultime novità. E voi, invece, cosa ne pensate di questa key visual, vi piace? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.