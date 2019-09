Violet Evergarden: il nuovo lungometraggio è stato ufficialmente rimandato

Il sito ufficiale del nuovo lungometraggio di Violet Evergarden ha annunciato ufficialmente che la data d'uscita del film, precedentemente prevista per il 10 gennaio 2020, è stata rinviata. Tuttavia i lavori non si arresteranno.

La produzione dell'anime ha voluto chiarire all'interno del comunicato che lo sviluppo del film continuerà, e una nuova data verrà annunciata prossimamente.

Intanto l'anime spin-off Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll è arrivato nelle sale giapponesi nella giornata di venerdì. In un primo momento i cinema avevano in programma di proiettare l'anime solamente per due settimane, mentre ora sarà disponibile per altri 7 giorni, dal 7 Settembre fino al 26.

Sicuramente in fan sapranno comprendere le esigenze dello studio e aspetteranno senza fretta l'arrivo del nuovo film. Purtroppo la tragedia che ha colpito la compagnia influenzerà la produzione di nuove opere da qui in avanti, ma siamo fiduciosi che riuscirà a riorganizzarsi e a tornare più forte di prima, grazie al supporto unanime che ha ricevuto sia dal punto di vista economico che sotto l'aspetto emotivo.

Il pensiero va anche alle famiglie delle vittime, che hanno subito un contraccolpo psicologico durissimo, e speriamo che in futuro riescano a trovare la forza di guardare avanti e andare oltre questa terribile vicenda.

Violet Evergarden: Gaiden si mostra in un nuovo video promozionale, insieme ad una bellissima locandina.