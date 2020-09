Violet Evergarden premia i suoi fan: tre splendidi regali per chi vedrà il film al cinema

Manca poco più di una settimana al debutto di Violet Evergarden: The Movie, il secondo lungometraggio ufficiale dedicato all'Auto Memory Doll di Kana Akatsuki. In vista del lancio i ragazzi di Kyoto Animation hanno deciso di dare vita ad una splendida iniziativa, premiando tutti gli spettatori che andranno al cinema con tre meravigliosi regali.

Come spiegato dal profilo Twitter ufficiale della serie, poco prima dell'entrata in sala verranno consegnati in maniera casuale tre nuovissimi romanzi dell'autrice, tutti contenenti una storia breve ambientata nel mondo di Violet Evergarden.

I tre romanzi, di cui potete vedere le meravigliose copertine in calce, si intitolano Benedict Blue no Sumire (Benedict Blue's Violet), Oscar no Chiisana Tenshi (Oscar's Little Angel), e Violet Evergaden If e saranno disponibili all'acquisto entro la fine dell'anno. Come spiegato nel paragrafo precedente i romanzi saranno consegnati in maniera casuale, e di conseguenza nessuno spettatore potrà scegliere quale ricevere. In tutti i casi si tratta di un bellissima iniziativa che potrebbe convincere ancora più persone a tornare al cinema.

Il film di Violet Evergarden sarà molto lungo, una vera novità per il mondo degli anime, visto che in media le pellicole tendono a presentare una durata inferiore alle due ore. In questo momento la prima stagione, l'OVA natalizio e il primo film, intitolato Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll, sono disponibili su Netflix. Non è da escludere quindi che anche questa pellicola approdi sulla piattaforma streaming entro la fine del 2021.