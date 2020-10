Violet Evergarden prende vita con l'emozionante cosplay di Summer

Dopo aver fatto il suo ingresso sul mercato sotto forma di light novel, scritta da Kana Atsuki, Violet Evergarden ha fatto il suo esordio nel 2016 come anime. Prodotto da Kyoto Animation, la storia della giovane Violet ha coinvolto e commosso tante persone, ottenendo anche un seguito.

Proprio recentemente infatti c'è stato un film di Violet Evergarden che ha riscosso un buon successo al botteghino. Ciò testimonia quanto la protagonista della storia con i suoi problemi e il suo passato abbia entusiasmato e convinto.

Per chi non la conoscesse, Violet Evergarden è stata coinvolta fin da giovanissima nella guerra del continente di Telesis. Orfana, è stata cresciuta fin da bambina come soldato e, avendo sempre a che fare con morte e rovina, non ha mai imparato a conoscere le emozioni. Ma una volta conclusa la guerra diventerà una bambola di scrittura automatica. Durante questo lavoro imparerà a gestire i sentimenti e a conoscerli.

La protagonista ci ha regalati tante pose emozionanti e toccanti, e ora Summer prova a portarle nella realtà. Ecco quindi un cosplay di Violet Evergarden in diverse foto che potete ammirare in basso. Sia con uno scenario fluviale che in una foresta rossa e oro per l'autunno, la cosplayer ha realizzato una Violet con tutti i suoi dettagli?

Vi è piaciuto questo cosplay? Non perdete l'occasione per recuperare l'anime e leggere la nostra recensione di Violet Evergarden.