Violet Evergarden: ecco quando tornerà l'anime spin-off della serie

Il sito web The Hollywood Reporter ha riferito che Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll (Violet Evergarden Gaiden: Eien to Jidō Shuki Ningyō), spin-off dedicato all'anime Violet Evergarden, tornerà ufficialmente con una nuova premiere fissata durante l'AnimagiC Convention di Mannheim, in Germania.

La fiera si terrà il 3 e 4 agosto, il che significa che in uno di questi due giorni potremo finalmente tornare a goderci una delle opere che hanno saputo maggiormente stregare il pubblico in questi ultimi anni. In particolare, è interessante notare come gli organizzatori di AnimagiC abbiano affermato che la proiezione della produzione sia stata espressamente richiesta dallo studio, segno del fatto che anche il team creativo deve credere enormemente nel progetto.

In passato la convention ospitò varie personalità di Kyoto Animation - in questi ultimi giorni divenuto tristemente noto per l'incendio doloso che è stato appiccato e che ha portato alla morte di 34 persone - e dello staff dietro la creazione di Violet Evergarden, tra cui il regista Taichi Ishidate, il produttore Shinichiro Hatta, l'attrice Yui Ishikawa (che doppiò Violet Evergarden nell'anime) e i cantanti TRUE e Aira Yūki. L'Hollywood Reporter ha dichiarato che Ishidate e Hatta non parteciperanno all'evento, ma in compenso il producer della soundtrack, Shigeru Saitō, sarà presente.

Già nei mesi scorsi era stato reso noto che la serie Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll sarebbe tornata nei cinema nipponici dal 6 al 19 settembre. Haruka Fujita (regista della serie) tornerà in qualità di director dell'anime. Kyoto Animation sta inoltre lavorando a un progetto cinematografico dedicato al franchise originariamente annunciato il 10 gennaio 2019.