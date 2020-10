Violet Evergarden: il regista spiega le esitazioni dietro la realizzazione del film

In un recente numero della rivista giapponese Newtype, il regista Taichi Ishidate e il produttore Shinichiro Hatta hanno parlato del film Violet Evergarden , sottolineando come in fase di pre-produzioni ci siano stati molti dubbi e indecisioni riguardo a cosa raccontare nella pellicola, visti soprattutto gli eventi finali dell'anime.

"Nella serie, se Gilbert rimane in vita o muore non viene esplicitato, e Violet continuerebbe ad andare avanti, anche se potrebbe non rivederlo mai più" ha confermato Ishidate, riprendendo poi: "Personalmente, questo era tutto ciò che volevo raccontare. Per questo quando sorsero delle voci riguardo un sequel, dissi di non voler aggiungere altro. Ma quando lessi la storia che lo sceneggiatore Reiko Yoshida aveva scritto, mi parve così credibile che decisi di tornare in azione. Pensai che Gilbert poteva ancora tornare. Questo avvenne poco meno di due anni fa."

Durante la produzione però, Ishidate si è dimostrato alquanto deciso verso alcuni aspetti della narrazione: "Tuttavia, se il focus fosse rimasto su Violet e Gilbert sarebbe diventata una storia d'amore", ha continuato "Non era mia intenzione quando avevo creato la serie. Mentre mi chiedevo cosa fare, Hatta mi disse "Questa è la storia della vita di Violet.""

Ishidate ha infine confermato di aver voluto creare dei climax prima di raggiungere la parte conclusiva del film, unendo progressivamente i piccoli dettagli sparsi nella pellicola e nella serie. Ricordiamo che Violet Evergarden ha incassato oltre 1 miliardo di yen, e vi lasciamo ai primi dieci minuti della pellicola, pubblicati da Kyoto Animation.