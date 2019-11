Violet Evergarden: rivelata la data di uscita del film di animazione

Dopo la tragedia che ha sconvolto Kyoto Animation, il lungometraggio dedicato a Violet Evergarden era stato rimandato a data da destinarsi, ma lo studio di animazione ha sempre confermato l'impegno nel voler pubblicare il film sul suo celebre personaggio. L'account twitter ufficiale ha entusiasmato i fan, rivelandone la data di uscita.

Come si legge dal tweet presente in calce alla notizia, e in cui è possibile vedere anche un breve teaser dell'opera, i fan giapponesi dovranno aspettare il prossimo 24 aprile 2020, data a partire dalla quale il film sarà in programmazione nei maggiori cinema nipponici. Non sappiamo ancora chi si occuperà della distribuzione in Italia, infatti la serie principale è presente nel catalogo di Netflix, ma ancora non si hanno notizie se il colosso dell'intrattenimento statunitense si occuperà di portare l'opera in Occidente.

L'anime è stato trasmesso in contemporanea mondiale (o quasi, essendo arrivato su Netflix il giorno dopo) e i precedenti commenti di Kyoto Animation sull'uscita del film di Violet Evergarden hanno fatto ben sperare tutti gli appassionati della light novel scritta da Kana Akatsuki e arricchita dai disegni di Akiko Takase, anche se possiamo immaginare che l'attacco di cui è stata vittima l'azienda abbia sconvolto tutti i piani di produzione.

Non resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire ulteriori novità sul film di animazione.