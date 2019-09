Violet Evergarden Side Story: in origine il film avrebbe dovuto essere un semplice OVA

Due giorni fa ha debuttato in Giappone Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll, conosciuto anche come Violet Evergarden Side Story, il primo lungometraggio spin-off dedicato a Violet e Isabella York. Oggi, a sorpresa, è stato rivelato che la side story avrebbe dovuto essere composta da due semplici OVA da venti minuti.

L'informazione è stata condivisa su Reddit e Twitter dall'utente ultimatemgax, che ha citato quanto dichiarato dal regista Haruka Fujita durante un'intervista: "Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll è una storia che prende atto nel corso della prima stagione dell'anime, e siccome Violet avrebbe dovuto essere un semplice personaggio di contorno, al titolo fu aggiunto "Side Story". In origine avrebbe dovuto trattarsi di un semplice OVA, ma la sceneggiatrice Reiko Yoshida propose di spezzarlo in due puntate. Da li in poi lo staff cominciò ad approfondire la trama sempre di più, e alla fine ci ritrovammo con circa 90 minuti di materiale".

Il primo trailer ufficiale del film è stato condiviso nel corso della seconda settimana di agosto ed ha svelato anche la data di uscita. Il lungometraggio ha debuttato lo scorso 6 settembre e rimarrà nei cinema giapponesi per altre due settimane e mezzo, fino al 26.

Il nuovo film invece, sequel della prima stagione, avrebbe dovuto approdare nei cinema il 10 gennaio 2020 ma è stato ufficialmente rimandato per problemi interni allo studio di Kyoto Animation. La nuova data di uscita dovrebbe essere rivelata nei prossimi mesi.