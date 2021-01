Violet Evergarden da sogno: 2 miliardi di yen incassati al box office, KyoAni festeggia

Dopo una partenza stellare con un miliardo di yen incassati in due settimane, i guadagni al box office del film di Violet Evergarden sono andati a ridursi sensibilmente, anche a causa del debutto di Demon Slayer: Infinity Train. Nonostante tutto però, la pellicola ha infranto la soglia dei 2 miliardi di yen diventando il secondo maggior successo di Kyoto Animation.

La notizia è stata resa ufficiale poche ore fa dal quotidiano giapponese Mainichi Shimbun, che ha confermato un totale parziale di 2.1 miliardi di yen incassati (16,7 milioni di euro) al fronte di 1.450.000 biglietti venduti. Siamo lontani dai 26 milioni di biglietti strappati per Demon Slayer, ma il film di Violet Evergarden è comunque riuscito ha incassare circa 500 milioni di yen in più di quanto preventivato, una cifra che ha fatto festeggiare Kyoto Animation.

La pellicola è comunque nelle sale da quattro mesi circa, e dovrebbe essere rimossa - prolungamenti permettendo - prima della fine di febbraio. Dopo dieci weekend passati in Top 10, infatti, il film è scivolato nelle posizioni più basse a causa del lancio di Pokémon: Coco, Sailor Moon: Eternal, Stand By Me Doraemon 2 e Poupelle of Chimney Town.

Per il momento il film di Violet Evergarden è secondo solo al La Forma della Voce sul fronte degli incassi, e ha bisogno di altri 200 milioni di yen per diventare il film di Kyoto Animation più redditizio in assoluto. Il successo, comunque, è innegabile, specie considerando che la pellicola è stata recentemente decretata dal pubblico giapponese come la migliore in assoluto del 2020.