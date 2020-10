Violet Evergarden da sogno in Giappone, la pellicola ha incassato oltre un miliardo di yen

Il 2020 è stato un anno sfortunato per il settore cinematografico, e sebbene gli effetti della pandemia Coronavirus e del lockdown siano ancora ben visibili, molti studi non hanno avuto altra scelta se non quella di tentare la sorte proiettando i propri film, e cercando di riportare il pubblico in sala.

In Giappone la maggior parte delle proiezioni si sono rivelate dei flop, ed esclusi Tenet e Onward: oltre la magia, i due blackbuster di Warner Bros e Pixar, tutte le pellicole distribuite nei cinema dopo lo scoppio della pandemia Coronavirus hanno faticato a rientrare nel budget.

Sorprendentemente però, oltre ai due blockbuster occidentali, anche tre film anime sono riusciti nell'impresa, diventando persino le uniche pellicole animate del 2020 a superare il miliardo di yen. Il primo film è Fate/Stay Night: Heaven's Feel III - Spring Song, l'ultimo capitolo della trilogia cinematografica di Fate, il secondo è Doraemon: Nobita's New Dinosaur, il nuovo film dedicato all'iconico gatto blu, ed il terzo è il nuovo film di Violet Evergarden, realizzato da KyoAni e pubblicato a sorpresa dopo ben due rinvii.

Nel corso del suo terzo weekend nelle sale, Violet Evergarden ha incassato altri 129 milioni di yen, da aggiungere ai 988 milioni ottenuti nelle prime due settimane. Un calo di appena 2,5 punti percentuali, che ha portato l'ultima fatica di Kyoto Animation a infrangere il muro del miliardo con un totale di circa 800.000 biglietti staccati. La pellicola siede ora a 1,117 miliardi di yen incassati in tre settimane, equivalenti a circa 9 milioni di euro.

Si tratta di una prima volta per il franchise, e gli animatori di Kyoto Animation stanno già celebrando il successo di uno dei loro migliori prodotti dell'ultima decade. È anche possibile che, vista la crisi del settore cinematografico, la pellicola resti nelle sale più del previsto.

Vi ricordiamo che il film di Violet Evergarden non ha ancora una data di uscita nelle sale italiane, mentre la prima stagione dell'anime, l'OVA e il primo lungometraggio sono attualmente disponibili sul catalogo di Netflix Italia.