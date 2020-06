Violet Evergarden: The Movie debutta in estate, confermata la nuova data d'uscita

Violet Evergarden: The Movie, il secondo film dedicato all'Auto Memory Doll più famosa del mondo, ha finalmente ricevuto una nuova data di uscita ufficiale. A quanto pare la pellicola sarà distribuita nei cinema giapponesi in estate, e più precisamente a partire dal 18 settembre 2020.

La prima stagione di Violet Evergarden è stata distribuita su Netflix nel 2018 ed il primo film, intitolato Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll è stato reso disponibile sulla stessa piattaforma lo scorso aprile. Una seconda pellicola, denominata semplicemente Violet Evergarden: The Movie, avrebbe dovuto vedere la luce lo scorso gennaio, ma fu rinviata a causa dell'attentato alla sede di Kyoto Animation. Fu poi fatto un secondo tentativo in aprile, ma il Coronavirus costrinse i ragazzi di KyoAni a rimandare nuovamente.

Il nuovo film sarà dunque disponibile dal 18 settembre, ed a quanto pare rimarrà nei cinema più a lungo del previsto. Vista la linea seguita da Netflix finora, è possibile che il lungometraggio approdi in occidente nel corso del 2021.

E voi cosa ne pensate? Recupererete il film quando sarà disponibile? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione di Violet Evergarden.