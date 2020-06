Violet Evergarden: The Movie, nuovo trailer per il film in uscita a settembre

Il sito web ufficiale di Violet Evergarden: The Movie, seconda pellicola realizzata da Kyoto Animation con protagonista la giovane "Auto Memory Doll", ha recentemente pubblicato un secondo PV in occasione del recente annuncio della data d'uscita. La preview mostra anche il nuovo brano "WILL", realizzato dalla cantante Miho Karasawa, in arte TRUE.

Secondo quanto rivelato da Kyoto Animation nella giornata di ieri, la pellicola debutterà il 18 settembre 2020, dopo aver ricevuto la bellezza di due rinvii. In origine infatti il film sarebbe dovuto uscire il 10 gennaio, ma a causa del tragico attentato occorso nella sede dello studio di animazione il debutto venne riprogrammato per il 24 aprile. Il Coronavirus creò ulteriori problemi, e 24 ore fa KyoAni ha deciso di fare un terzo (e si spera ultimo) tentativo.

Il primo film del franchise, intitolato Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll debuttò nei cinema giapponesi lo scorso settembre, incassando la modesta cifra di 641.980.500 yen (circa 5,34 milioni di euro). La pellicola è arrivata in occidente grazie a Netflix, sito in cui è attualmente disponibile.

E voi cosa ne pensate? Curiosi di vedere questo nuovo lungometraggio? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per saperne qualcosa di più sull'opera invece, vi ricordiamo che potete dare un'occhiata alla nostra recensione della serie anime di Violet Evergarden.