Violet Evergarden: The Movie è stato rimandato a causa del coronavirus

Come sicuramente saprete, la crisi dovuta al coronavirus è tutt'altro che conclusa e anzi, continua a diffondersi in tutto il mondo costringendo miliardi di persone in quarantena, con effetti che stanno avendo pesanti ripercussioni anche sul mercato, il quale sta subendo duramente gli ultimi sviluppi.

Ovviamente, anche il vasto mondo di anime e manga è stato colpito violentemente dalla pandemia, con innumerevoli eventi cancellati e uscite programmate per vari prodotti che sono state ritardate anche di diversi mesi, una tendenza che non farà piacere al pubblico e che purtroppo si protrarrà ancora per diverse settimane.

Ebbene, lo staff al lavoro su Violet Evergarden: The Movie ha ora confermato che anche la loro attesissima pellicola è stata infine rimandata, con la nuova data d'uscita che per il momento non è stata ancora confermata. Se si considera che il film sarebbe dovuto uscire nel corso delle prossime settimane, è facile immaginare che la nuova data verrà fissata a distanza di almeno un paio di mesi da oggi, un duro colpo per tutti coloro che attendevano la produzione con estremo interesse.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in queste settimane era uscita una nuova key visual dedicata a Violet Evergarden The Movie. Inoltre, nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye potete leggere la nostra recensione del film Violet Evergarden Eternity and the Auto Memories Doll.