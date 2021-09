Violet Evergarden The Movie: il trailer ufficiale presenta il film in arrivo su Netflix

Violet Evergarden è uno degli anime che ha affascinato molto gli spettatori negli ultimi anni. I 13 episodi della serie creata da Kyoto Animation, basata sulla light novel omonima di Kana Akatsuki, hanno riscosso un successo straordinario, tanto da consentire allo studio di proseguire con questa storia, realizzando alcuni OAV e lungometraggi.

Il primo film, Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll fu distribuito globalmente su Netflix in varie lingue, tra cui l'italiano. A breve sarà però il turno anche del secondo film. Già da qualche giorno infatti Netflix aveva annunciato l'arrivo di Violet Evergarden: The Movie sulla propria piattaforma, completo di sottotitoli e doppiaggio in italiano.

Il film è previsto per il 13 ottobre e manca quindi meno di un mese alla sua uscita. Netflix ha deciso quindi di mostrare un trailer di Violet Evergarden: The Movie sottotitolato, che potete osservare in alto tramite l'account ufficiale Youtube del servizio di streaming. Il lungometraggio è ambientato dopo la serie TV ed è un vero e proprio sequel. Originariamente programmato per il 2020, l'incendio allo studio della KyoAni prima e la pandemia poi hanno costretto l'azienda a rinviare l'uscita di Violet Evergarden numerose volte in Giappone. Ciò non ha impedito però al film di Violet Evergarden di vincere tanti premi.