Violet Evergarden: The Movie, ufficiale: il film anime arriva su Netflix Italia a ottobre

Violet Evergarden: The Movie, il film anime del 2020 dedicato all'Auto Memory Doll di Kyoto Animation, sarà disponibile su Netflix dal 13 ottobre 2021, con tanto di doppiaggio italiano. Il lungometraggio ha debuttato in Giappone il 18 settembre 2020, e con oltre 2 miliardi di yen incassati è diventato il secondo maggior successo dello studio dopo La Forma della Voce.

Violet Evergarden è uno degli ultimi progetti anime di Kyoto Animation, rivelatosi tra i più riusciti in assoluto. La prima stagione, composta da un solo cour da tredici episodi, è disponibile su Netflix sia in originale che con il doppiaggio italiano, insieme a un OVA ambientato tra quarto e quinto episodio intitolato "Violet Evergarden Special", e al primo film anime "Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memories Doll".

Negli ultimi mesi Netflix ha alzato l'asticella per quanto riguarda le acquisizioni a tema anime, proponendo tanti film e serie di successo e annunciando qualche importante esclusiva futura, tra cui Blue Period, Le Bizzarre Avventure di JoJo: Stone Ocean e Komi Can't Communicate. Violet Evergarden: The Movie non è che la ciliegina sulla torta.

E voi cosa ne dite? Avete già recuperato questa incredibile serie? Ditecelo nei commenti! Per maggiori dettagli sul film, invece, vi lasciamo al primo trailer di Violet Evergarden: The Movie.