Violet Evergarden, l'episodio extra uscirà a ottobre su Netflix Japan

L'anime Violet Evergarden, ispirata alla serie di light novel scritta da Kana Akatsuki e illustrata da Akiko Takase, tornerà con un episodio extra.

La notizia è stata diffusa venerdì 21 settembre scorso da Netflix. La compagnia trasmetterà un episodio visibile in esclusiva sulla la piattaforma streaming a partire dal 4 ottobre prossimo. Il cosiddetto "Episodio Extra" è stato incluso nel quarto disco Blu-Ray e DVD dell’edizione nipponica, rilasciato il 4 luglio scorso.

La storia di questa puntata si concentrerà su una lettera di richiesta inviata da una cantante d'opera e si colloca all'incirca tra gli eventi del 4 e del 5 episodio. La vicenda sembra occupare diversi mesi.

Originariamente l'episodio era stato proiettato all'evento "Violet Evergarden Film & Concert", tenutosi a Tokyo il 1 luglio scorso.

La serie animata è stata trasmessa in prima visione sul piccolo schermo in Giappone il 10 gennaio scorso e successivamente è stata aggiunta ai titoli della piattaforma di Netflix a partire dall'11 gennaio.

Sulla base delle light novel di Kana Akatsuki e Akiko Takase, Kyoto Animation ha trasposto l'opera in versione animata. Alla regia troviamo Taichi Ishidate, è stata la stessa Takase ad occuparsi del character design e dell'animazione. Reiko Yoshida ( Yowamushi Pedal, Bakuman ) si è occupata della composizione in serie, Yota Tsuruoka come direttore del suono ed infine Evan Call ha composto la musica.

A quanto sembra è prevista l'uscita di un film ispirato alla serie Violet Evergarden per gennaio 2020.