È virale un esilarante clip tra due cosplayer di Nezuko e Zenitsu!

Il web è ormai vittima del fenomeno Demon Slayer, ricco di numerosi appassionati che condividono tramite i propri canali social esilaranti manifestazioni di apprezzamento del gioiellino di Koyoharu Gotouge. Tra queste manifestazioni, tuttavia, ci sono alcune clip che hanno fatto il giro del mondo.

Dopo lo straordinario successo dell'adattamento animato di Kimetsu no Yaiba curato dallo studio ufotable, che ha riempito il web di decine di cosplay di Inosuke e di Nezuko, la community dell'opera si è attivata in toni fortemente creativi. Durante una fiera, infatti, due cosplayer sono riusciti a fare il giro del mondo grazie un simpatico video.

La clip in questione, che vi abbiamo riportato in fondo alla pagina, è diventata virale in brevissimo tempo, complice soprattutto l'esilarante salto del cosplayer di Zenitsu. I due ragazzi, infatti, ne hanno approfittato per proporre la propria interpretazione di un tipico sketch comico della serie nella realtà, riscuotendo un grandioso successo tra i fan. Solo recentemente, inoltre, un cosplay di Nezuko aveva fatto impazzire la rete grazie a un video, motivo per cui stupisce maggiormente quest'ondata di popolarità che il franchise continua a riscuotere diverse settimane dopo la conclusione dell'anime.

E voi, invece, cosa ne pensate del simpatico video in questione? Diteci la vostra, come sempre, nell'apposito spazio ai commenti qua sotto, ma non prima di aver recuperato la storia con la nostra Recensione di Demon Slayer.