Diventa virale un'illustrazione crossover tra Weathering With You e Dragon Ball Z!

Weathering With You ha già sbancato al botteghino, che con i suoi 14 milioni di euro ha già superato lo stesso record, nello stesso tempo, della precedente opera del regista Makoto Shinkai, ovvero Your Name. E mentre l'ultima fatica del director continua la sua proiezione al cinema, un meraviglioso disegno crossover diventa virale.

C'è del genio nell'illustrazione di WAYretasu, artista che ha condiviso su Twitter la sua geniale immaginazione. L'autore, infatti, ha rimosso la protagonista del film, la giovane Hina, mettendo al suo posto nient'altro che Goku di Dragon Ball Z. A rendere speciale il suo lavoro, tuttavia, è aver ritratto il saiyan nell'atto di lanciare un'energia sferica, la stessa che disintegrò Majin Buu nell'ultimo arco narrativo ideato da Akira Toriyama. Il meraviglioso sfondo realizzato per la locandina di Weathering With You è risultato essere un accompagnatore perfetto per il nostro eroe, intento a raccogliere l'energia necessaria tra le nuvole di uno spettacolo visivo.

E la grande creatività del disegno ha trovato compimento nella community, grazie alle oltre 56 mila manifestazioni di apprezzamento su Twitter che continuano ad aumentare senza sosta. Un successo strepitoso, dunque, che speriamo di poter condividere il 14, 15 e 16 ottobre, ovvero le date in cui Dynit e Nexo Digital hanno annunciato l'arrivo in Italia di Weathering With You. Non ci resta che aspettare solo qualche altro mese per poter ammirare al cinema la nuova opera di Makoto Shinkai, erede di un successo commerciale a cui finora sta rispondendo ad armi basse.

E voi, invece, cosa ne pensate della bellissima illustrazione crossover realizzata da WAYretasu? Fatecelo sapere nell'apposito riquadro tra i commenti qua sotto!