Diventa virale una particolare invocazione di Shenron su Dragon Ball Legends

Per chi non lo sapesse, Dragon Ball Legends è un gioco per dispositivi Android e iOS sviluppato da Bandai e Dimps legato all'omonimo franchise di Akira Toriyama. Il titolo per mobile è molto celebre nel settore, complice soprattutto uno sviluppo attivo da parte della community.

Protagonista dell'ultima trovata simpatica del fandom dietro il gioco di successo per smartphone arriva proprio dall'ultimo evento speciale organizzato per il primo anniversario dal debutto del titolo. Al centro delle attenzioni mediatiche è stato proprio la celebre creatura che da il nome all'intero brand, ovvero il drago Shenron. Infatti, nell'evento speciale è possibile richiamare tramite le sette sfere del drago l'omonimo personaggio grazie all'effetto AR, in realtà aumentata.

La peculiarità della scena comica deriva proprio da Nenaro_YouTube, l'appassionato che è riuscito nell'impresa di raccogliere le sfere e a invocare il drago, tuttavia in un modo inaspettato e ricco di ilarità. Il luogo dove Nenaro ha deciso di evocarlo è stato proprio nel bagno di casa sua, facendolo spuntare nientedimeno che dal water. La clip che ha registrato è girata online molto velocemente, come dimostrano le quasi 4 mila reazioni positive al post, venendo condivisa ovunque e commentata ironicamente dalla community che ne ha apprezzato l'ilarità. I fan di Dragon Ball non hanno mai nascosto la loro passione per Shenron, come dimostra la trasformazione del drago in un funko pop o, ancora meglio, con rappresentazioni cosplay da parte della celebre Krissy.

Possiamo dire, dunque, che la scelta del creator di valorizzare al meglio il suo traguardo sia stato un vero e proprio risultato straordinario, sinonimo del grande successo che, ancora oggi, Dragon Ball Legends ha tra gli appassionati. Potete leggere la nostra recensione del gioco nell'articolo dedicato, per non farvi perdere l'ultimo gioiellino di casa Bandai.

E voi, invece, cosa ne pensate del video, che voi potete guardare in fondo alla news, di Nenaro?