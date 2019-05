Diventa virale una pubblicità dei noodle dedicata a ONE PIECE!

La mitologia di ONE PIECE è celebre per la grande universalità dell'opera, che ha unito a sé una cerchia immensa di appassionati, che sin dalla sua prima apparizione su rivista non ha mai accennato a diminuire. Non c'è da stupirsi, dunque, se anche le aziende approfittino della popolarità del brand per sponsorizzare i propri prodotti.

Questa giornata è stata speciale per l'opera di Oda sensei, che si è arricchita di una notizia bomba che ha certificato la presenza del regista Tastsuya Nagamine alla direzione dell'arco di Wano, la saga vociferata per aver ricevuto un'attenzione di riguardo mai visto nella longeva serie animata di ONE PIECE. In particolare, tramite una produzione iniziata da diversi mesi, dopo Dragon Ball Super: Broly, la precedente opera diretta dal maestro, l'anime starebbe procedendo secondo un calendario di tutto rispetto, che sta alleviando il peso di una serie settimanale a favore di animazioni che saranno di tutt'altro livello rispetto a quello che siamo sempre stati abituati a vedere.

E proprio a una notizia tanto incredibile, ma neanche inaspettata dati i recenti rumor, si appoggia una simpatica pubblicità diventata virale in men che non si dica. Tramite l'hashtag Hungrydays, infatti, l'azienda leader di noodle istantanei ha pubblicato su Twitter un video promozionale del proprio prodotto a tema l'opera di Eichiro Oda. La simpatica clip, in calce all'articolo, ha iniziato a circolare online ovunque, non solo grazie a una deliziosa resa artistica, con un particolare riadattamento del character design, ma anche a delle animazioni incredibilmente fluide. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla pubblicità, ma soprattutto divertiti nel vedere come questo stile abbia rappresentato gli iconici personaggi del franchise in una chiave del tutto nuova.

Vi ricordiamo che il prossimo episodio dell'anime di ONE PIECE svelerà un nuovo mistero, che non potete permettervi di perdere, in vista della saga di Wano che inizierà a luglio. E voi, cosa ne pensate dei noodle a tema piratesco?