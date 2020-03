Virgo de I Cavalieri dello Zodiaco si è mostrato in un'incredibile statua

Quello de I Cavalieri dello Zodiaco, epopea animata e cartacea concretizzatasi grazie al duro lavoro di Masami Kurumada, è un franchise divenuto nel corso degli anni semplicemente sconfinato mentre la fanbase andava facendosi sempre più vasta, con milioni di fan sparsi in ogni angolo del pianeta.

Quando ci si ritrova innanzi a produzioni dal così alto valore mediatico, non dovrebbe stupire che società di ogni tipologia e dimensione decidano d'affacciarsi sulla scena per mettere sul mercato nuovi prodotti a tema capaci di catturare l'attenzione del pubblico, vuoi per la qualità del prodotto, vuoi per la stranezza dello stesso, basti pensare alla recente linea di boxer a tema I Cavalieri dello Zodiaco che hanno saputo conquistare i fan.

Questa volta, però, ad essersi guadagnati l'attenzione del pubblico troviamo i ragazzi di TPA Studio, i quali hanno presentato su Twitter varie immagini tratte da una nuova e splendida statua a tema I Cavalieri dello Zodiaco e dedicata a Virgo, il Gold Saint appartenente alla costellazione della Vergine. Come potete vedere dalle immagini disponibili a fondo news, il lavoro si caratterizza per un'attenzione ai dettagli a dir poco maniacale, un lavoro di gran qualità le qui dimensioni sono 44x33x34cm. Secondo quanto annunciato, il prezzo del tutto sarà pari a 289€, con uscita prevista nel terzo quarto del 2020 e preordini già aperti. Nel caso in cui foste interessati, vi consigliamo però di sbrigarvi, visto che in totale saranno resi disponibili solo 388 pezzi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente è stata svelata anche una nuova linea di Funko Pop dedicata ai Cavalieri dello Zodiaco.