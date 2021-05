Visione e Scarlet: Un Anno nella Vita, arriva in Italia con Panini Comics

Visione e Scarlet: Un Anno nella Vita, volume unico degli autori Steve Englehart, Richard Howell e Al Milgrom, è finalmente arrivato in Italia grazie a Panini Marvel Italia, divisione di Panini Comics. Scopriamo tutti i dettagli di questa attesissima novità.

"Uno degli inediti più attesi sta per arrivare. Visione e Scarlet: Un Anno nella Vita è in arrivo giovedì in fumetteria e sul nostro store!", con queste parole Panini Marvel Italia ha comunicato sui social il debutto italiano di questo straordinario albo da collezione.

Rilegato in cartonato e con interni a colori, le 344 pagine di Visione e Scarlet: Un Anno nella Vita contengono The Vision and the Scarlet Witch (1985) #1/12 e West Coast Avengers (1985) #2. Questo speciale volume da collezione è disponibile all'acquisto, sullo store Panini, al prezzo di 33 euro, mentre il formato Kindle è disponibile su Amazon a 19,99 euro.



Questa la sinossi dell'albo. "Nei fumetti, Wanda non creò una realtà a Westview dove lei e Visione potessero vivere una pacifica vita normale, ma lei e il marito si trasferirono a Leonia nel New Jersey. Qui cominciarono a pensare di allargare la famiglia, e Scarlet Witch fu visitata dal fantasma di Agatha Harkness, la sua insegnante di magia nera, e ovviamente dal fratello Pietro Maximoff. E questo non è che un assaggio di quel che leggerete in questo volume inedito in Italia scritto da Steve Englehart (Captain America, Batman) e disegnato da Richard Howell (All-Star Squadron) e Al Milgrom (Secret Wars II)".



