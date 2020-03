I Visoni di ONE PIECE sono reali. La forma sulong compare in un fedele cosplay di Carrot

Quando la Saga di Dressrosa si concluse, avevamo un po' tutti un idea di ciò che sarebbe successo dopo. Sapevamo benissimo che prima o poi ci sarebbe stato il confronto con Kaido (e l'arco del Paese di Wano ne è la conferma), ma non tutti si aspettavano invece di fare rotta verso l'isola di Zo, tappa intermedia che ha colto molti di sorpresa.

In One Piece l'arco di Zo viene considerato l'iniziatore della Saga degli Imperatori e ha il grande merito di aver introdotto ufficialmente (sebbene fossero già comparsi personaggi appartenente a tale razza) i visoni nel mondo ideato da Echiro Oda. E se inizialmente non si capiva come mai fossero stati introdotti, la storia di Oden, narrata negli ultimi capitoli usciti del manga, ha sollevato qualsiasi dubbio. Infatti due dei compagni più fedeli del signore feudale di Kuri, nonché membri dei Nove Foderi Rossi, provenivano da Zo. Stiamo parlando di Cane-tempesta e Gatto-vipera.

E il fatto di aver ampiamente spiegato e trattato la razza dei Visoni, aver introdotto un personaggio come Carrot che segue Cappello di Paglia e la sua ciurma ha permesso al maestro Oda di parlare dei due fedeli compagni di Oden in modo lineare e senza complicarsi lui la vita e complicarla a noi durante la narrazione.

Nelle saghe passate abbiamo visto come tale razza dalle fattezze animalesche, non solo disponga di un livello combattivo notevole, ma sia capace durante la luna pieda di assumere una forma diversa. Una forma in grado di aumentare tutte le statistiche combattive di un Visione: forza, velocità, riflessi. Viene chiamata sulong e quando attivata anche l'aspetto del suo possessore muta. La persona di Carrot ne è stato un esempio più che esaustivo durante la saga di Whole Cake Island.

E a onorare tale trovata che il padre di One Piece si è ingegnato a tira fuori dal cilindro, ci ha pensato un abile cosplayer, pubblicando la foto della sua personalissima interpretazione del Visone Coniglio su Instagram. Come potete vedere dalla foto riportata in calce all'articolo, la cosplayer vyecos è stata capace di realizzare un costume non solo convincente, ma fedele e ben fatto. Basta vedere la cura dei dettagli. Le grandi orecchie, la coda folta, gli occhi neri.

Tu cosa ne pensi di questo cosplay e anche del personaggio di Carrot in generale? Faccelo sapere qui sotto nei commenti.



