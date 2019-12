Fine in vista per Haikyu: boss finale e partita tra giganti nel capitolo 378

La stagione di Haikyu!! To the Top arriverà a gennaio e ci presenterà gli inizi del torneo interscolastico, evento già concluso nel manga. Quest'ultimo è nella sua fase conclusiva come annunciato dall'autore pochissimi capitoli fa, ma la storia dell'ultima settimana potrebbe aver fatto capire che questa fine è più vicina di quanto pronosticato.

Haikyu!! ha iniziato l'arco finale circa un mese fa, presentandoci uno Shoyo Hinata rinnovato nel fisico, nell'età e nelle convinzioni. Il suo viaggio in Brasile ha avuto fine, riportandolo a casa e introducendolo alla realtà della V-League, lega giapponese di pallavolo. Si è unito alla squadra dei Black Jackals dove ha ritrovato due giocatori di spessore come Miya e Bokuto.

Ma ciò che sorprende i lettori è la prima partita presentata nel capitolo 378 di Haikyu!!: la Black Jackals affronterà lo Schweiden Adlers, squadra della stella Tobio Kageyama. Un incontro per Hinata davanti ai bagni metterà a confronto i due ex compagni della Karasuno, ma non è finita qui. Hinata nella stessa partita affronterà anche l'ex asso della Shiratorizawa, Wakashima Ushijima, e il rivale che ha costretto la Karasuno a uscire dalla competizione primaverile, il nuovo piccolo gigante Hoshiumi Kourai.

Haikyu!! 378 si intitola "Boss finale" e fa quindi capire che la partita potrebbe essere quella conclusiva del manga, riportando alla mente il primo scontro tra Hinata e Kageyama alle medie.