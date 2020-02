In vista della serie evento Empyre, Capitan Marvel brandirà un'arma micidiale

Gli eroi della Marvel Comics attraverseranno uno sviluppo inedito all'interno della serie evento Empyre, inclusa Captain Marvel, che riceverà per l'occasione una nuova suit e un ruolo di notevole importanza.

Nel numero 18 della sua pubblicazione scopriamo che Carol ha assunto la carica di Suprema Accusatrice, e oltre alla rinnovata veste presente in calce all'articolo, è ora entrata in possesso dell'Arma Universale, che la rende una minaccia a dir poco mortale per i suoi avversari.

Di seguito vi lasciamo la descrizione ufficiale dell'albo diramata dalla Marvel:

Capitan Marvel è l'Accusatrice Suprema!

"In preda alla guerra, Carol si ritrova con un nuovo audace ruolo - e un'arma nuova di zecca - l'Arma Universale, di fatto. Quando un soldato Kree bombarda una città unificata dell'Impero, l'imperatore Hulkling manda il suo nuovo accusatore per abbattere il rapido e e indispensabile martello della giustizia. Ma quella che inizialmente sembra una direttiva relativamente semplice, finirà per sfidare Carol a un livello personale che non aveva mai immaginato."

Il numero 18 di Capitan Marvel arriverà sul mercato durante il mese di Maggio, ad opera dello sceneggiatore Kelly Thompson, dell'artista Cory Smith e del copertinista Jorge Molina.

La Marvel Comics ha offerto un primo sguardo ai nuovi costumi degli X-Force, in occasione del loro ritorno sulla scena con una nuova serie. Nei giorni precedenti la Marvel ha presentato il suo ultimo progetto, "The Marvels", che promette di riunire l'intero universo dei supereroi in una sola serializzazione.