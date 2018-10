Vita da Slime: 4 nuovi personaggi si aggiungono al cast

Il sito ufficiale della serie anime, adattamento della light novel scritta da Fuse e con i disegni di Mitz Vah, Vita da Slime, ha annunciato recentemente che 4 nuovi personaggi si aggiungeranno al cast della serie.

Di seguito trovate i nomi dei personaggi e i loro doppiatori, in calce alla notizia, invece, potete vedere un'immagine complessiva dei personaggi (riportiamo anche, con il nome, dove si trova quel preciso individuo nell'immagine):

Jun Fukushima nei panni di Gabil, leader degli uomini lucertola (in alto a sinistra);

nei panni di Gabil, leader degli uomini lucertola (in alto a sinistra); Jun Fukuyama doppia Leon (in basso a sinistra);

doppia Leon (in basso a sinistra); Takehito Koyasu è Clayman, un Demon Lord di 400 anni di nuova generazione (in alto a destra);

è Clayman, un Demon Lord di 400 anni di nuova generazione (in alto a destra); Kazuya Nakai nei panni di Laplace, il secondo in comando del Moderate Clown Troupe (in basso a destra).

L'anime è andato in onda il 1° ottobre. Crunchyroll sta sottotitolando la serie e FUNimation Entertainment sta trasmettendo in streaming la serie con il doppiaggio inglese. Lo show avrà 24 episodi.

Yasuhito Kikuchi (Infinite Stratos, Macross Frontier, Busou Shinki) sta dirigendo l’anime insieme a Atsushi Nakayama (Absolute Duo), quest’ultimo nel ruolo di assistente alla regia. Kazuyuki Fudeyasu (Girls’ Last Tour, Recovery of an MMO Junkie) si occupa della composizione della serie. Il character designer è Ryouma Ebata (Magical Warfare) mentre il monster design è Takahiro Kishida (Spring and Chaos, Serial Experiments Lain, Knight’s & Magic). Elements Garden compone la soundtrack della serie. Lo studio che si sta occupando del progetto è 8-Bit.

Takuma Terashima ha realizzato la canzone dell’opening, intitolata “Nameless story”. TRUE, invece, ha realizzato per l’ending la canzone “Another colony”.