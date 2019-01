Vita da Slime accoglie Takahiro Sakurai, un amatissimo doppiatore di Code Geass

Il sito ufficiale dell’adattamento televisivo di Vita da Slime (opera anche nota in patria come Tensei Shitara Slime Datta Ken or Regarding Reincarnated to Slime) rivela che il cast vocale della serie accoglierà molto presto un doppiatore molto amato dai fan di animazione giapponese.

Noto ai fan per aver prestato la propria voce a personaggi come Suzaku Kururugi in Code Geass: Lelouch of the Rebellion, Yu Kanda in D.Gray-man, Patry in Black Clover e Izuru Kira in Bleach, il doppiatore veterano Takahiro Sakurai interpreterà l’agghiacciante Diablo - un nuovo personaggio di cui vi proponiamo un primo character design in calce all’articolo.



Il sito rivela inoltre che il 23° episodio di Vita da Slime, la cui messa in onda è attualmente prevista per l’11 marzo 2019, sarà l’ultimo relativo alla storia principale. Gli episodi successivi, di conseguenza, proporranno delle storie originali, come ad esempio l’incontro fra Shizu e Diablo che appunto avverrà nella puntata 24.

Tratta dall’omonimo serie di light novel scritte da Fuse e illustrate da Mitz Vah, l’adattamento animato di Vita da Slime ha esordito sul circuito televisivo nipponico lo scorso primo ottobre, mentre i fan italiani possono visionarne gli episodi sottotitolati sulla piattaforma di streaming di Crunchyroll.



Diretto da Yasuhito Kikuchi (Infinite Stratos, Macross Frontier, Busou Shinki) presso lo studio 8-Bit, Vita da Slime è sceneggiato da Kazuyuki Fudeyasu (Tantei Opera Milky Holmes, Girls' Last Tour, Recovery of an MMO Junkie), mentre Ryouma Ebata (Busou Shinki, Magical Warfare) adatta l’originale character design di Mitz Vah. A Takahiro Kishida (Spring and Chaos, Serial Experiments Lain, Knight's & Magic), infine, è stato affidato il design dei mostri.