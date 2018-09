Vita da Slime: in arrivo il manga spin-off di Tensei Shitara Dashiku Datta Ken!

Il numero di novembre della rivista Monthyl Shonen Sirius di Kodansha ha rivelato che la serie di light novel Vita da Slime riceverà un manga spin-off intitolato Tensei Shitara Dashiku Datta Ken (Vita da schiavo aziendale).

Ebbene si, la notizia è apparsa sul sito ufficiale della serie Vita da Slime (That Time I Got Reincarnated as Slime/Tensei Shitara Slime Datta Ken).

Shizuku Akechi si occupa di disegnare il manga, la cui storia è incentrata su Rimuru, che si risveglia nel mondo reale con un lavoro da salaryman, come nella sua vita precedente. A quanto sembra però, il poverino è costretto ancora una volta a convivere son il suo aspetto da slime.

La serializzazione del manga è iniziata ieri, giovedì 28 settembre 2018, sulla rivista online Suiyoubi no Sirius. I capitoli del manga verranno pubblicati ogni secondo e quarto mercoledì del mese. Lo spin-off vedrà la luce in formato cartaceo sulla rivista Monthly Shounen Sirius a partire dal numero di dicembre, che uscirà il 26 ottobre prossimo.

Qui di seguito vi proponiamo la sinossi di Vita da Slime:

"Perdere la vita in seguito a un’aggressione non è certo una bella esperienza... Figuriamoci se poi ci si reincarna in un essere gelatinoso, per di più cieco e sordo, e si viene catapultati in un mondo completamente diverso da quello che si è lasciato! È ciò che accade a Satoru, che intraprende un’assurda avventura nei panni di uno slime! Armato delle due abilità uniche 'predatore', che gli consente di sottrarre i poteri agli avversari, e 'grande saggio', che gli permette di conoscere ogni cosa che lo circonda, Satoru dovrà farsi strada in un universo abitato da draghi, goblin, bestie varie e tizi di mezz’età…!"

La serie di light novel originale, scritta da Fuse, illustrata da Mitz Vah e pubblicata da Micro Magazine sotto l'etichetta GC Novels a partire da maggio 2014, ha ispirato un adattamento anime prodotto dallo studio 8-bit (Yama no Susume) che andrà in onda a partire dal 1° ottobre prossimo. Dai romanzi è stato tratto anche un adattamento manga a cura di Taiki Kawakami e serializzato sulla rivista Monthly Shonen Sirius di Kodansha nel 2015. Il manga viene pubblicato in Italia da Star Comics.

Pronti per vedere la prima stagione dell'anime? Qualcuno di voi conosceva già questa serie?