Vita da Slime: nuovi membri del cast e annunciata la data di debutto dell'anime

Il sito web ufficiale dell’anime ispirato alle light novel La storia di quando mi sono reincarnato in uno slime, scritte da Fuse e disegnate da Mitz Vah, ha annunciato la data di debutto della serie.

Finalmente la serie Tensei Shitara Slime Datta Ken ( La storia di quando mi sono reincarnato in uno slime o That Time I Got Reincarnated as a Slime) debutterà sul piccolo schermo il 1 Ottobre prossimo sulle reti Tokyo MX e BS11, tvk e MBS.

Il sito ha inoltre rivelato altri cinque personaggi e i relativi doppiatori:

Kanehira Yamamoto - Rigurdo

- Rigurdo Haruki Ishiya - Rigur

- Rigur Asuna Tomari - Gobuta

- Gobuta Atsushi Ono - Kaijin

- Kaijin Rie Tanaka – Trainee

I membri del cast precedentemente rivelati includono:

Miho Okazaki - Rimuru

- Rimuru Tomoaki Maeno - Veldora

- Veldora Yumiri Hanamori - Shizu

- Shizu Makoto Furukawa - Benimaru

- Benimaru Sayaka Senbongi - Shuna

- Shuna M.A.O - Shion

- Shion Takuya Eguchi - Sōei

- Sōei Houchu Ohtsuka - Hakurō

- Hakurō Rina Hidaka - Milim

- Milim Megumi Toyoguchi - Grande Saggio

- Grande Saggio Junichi Yanagita - Kurobee

- Kurobee Chikahiro Kobayashi - Ranga

La serie è diretta da Yasuhito Kikuchi presso lo studio 8-Bit, con l’aiuto regista Atsushi Nakayama. Della sceneggiatura si occupa Kazuyuki Fudeyasu, mentre Ryouma Ebata e Takahiro Kishida si occupano rispettivamente del character design e monster design. Infine Elements Garden compone la colonna sonora. La sigla di apertura e chiusura saranno eseguite rispettivamente da Takuma Terashima ("Nameless story") e TRUE ("Another colony").

La storia segue da vicino le avventure del trentasettenne Satoru Mikami, insoddisfatto della sua vita. Dopo essere morto per mano di un ladro, si risveglia in un regno fantastico ... come un mostro di melma! Satoru dovrà quindi farsi strada in un universo abitato da draghi, goblin, bestie varie e tizi di mezz’età.

L'anime durerà tra i due e i sei mesi e verrà trasmessa da Crunchyroll.

È stato, inoltre, realizzato un adattamento manga, disegnato da Taiki Kawakami, in corso di serializzazione dal 2015 sulla rivista Shonen Sirius, edita da Kodansha. In Italia il manga è edito da Edizioni Star Comics con il titolo Vita da slime, e sono stati pubblicati tre volumi con il quarto in uscita a settembre 2018.