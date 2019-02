Vita da Slime vince l'edizione 2018 del BookWalker Award di Kadokawa Shoten

Grazie all'annuncio diffuso in queste ore dall'editore di e-book BookWalker, di proprietà di Kadokawa Shoten, abbiamo scoperto il vincitore del premio omonimo per l'edizione 2018: si tratta di Vita da Slime, sia nella sua versione romanzesca che nella trasposizione manga di Taiki Kawakami.

Come ogni anno, nei giorni scorsi, e più precisamente lo scorso 8 febbraio, si è svolta la premiazione per il BookWalker Award, il premio letterario assegnato dall'editore di e-book omonimo, di proprietà della casa editrice Kadokawa Shoten. L'edizione 2018 è stata appannaggio di una delle opere più sorprendenti degli ultimi anni, che ha portato a casa il premio sia nella sua versione romanzesca che in quella manga: stiamo parlando di Vita da Slime, scritta da Fusa e trasposta da Taiki Kawakami.

Ricordiamo che il BookWalker Award viene assegnato con una votazione ripartita tra le volontà degli utenti, i risultati ottenuti in fase di vendita e la reputazione generale ottenuta nell'ambito letterario, e cioè l'opinione di critici ed addetti ai lavori; una combinazione che mira a tenere conto di tutte le varie componenti dell'industria, cercando di essere imparziale il più possibile.

L'autrice dei romanzi originali, Fuse, ha voluto rilasciare una dichiarazione per commentare la grande notizia, facendo riferimento anche alla vittoria dell'anno precedente nella sezione dedicata esclusivamente alle light novel:

"Ho ricevuto il BookWalker Award l'anno scorso per la categoria light novel, e oggi ho avuto l'onore di ricevere anche il premio principale per quest'anno. Sono davvero ricolma di emozione! Ho scritto Vita da Slime (That Time I Got Reincarnated as a Slime) come qualcosa che io stessa avrei trovato divertente leggendola. Se qualsiasi persona che legga il romanzo dovesse riuscire a provare lo stesso tipo di divertimento, questo sarebbe il mio più grande onore come autrice. Farò del mio meglio per riuscire a scrivere altri romanzi intrattenenti, quindi vi prego di continuare a darmi il vostro supporto."

L'autrice del manga, Kawakami ha condiviso invece un'illustrazione, accompagnata dalla scritta "Grazie per il premio!".Il premio per il secondo classificato è andato a Overlord di Kugane Maruyama e a Goblin Slayer di Kumo Kagyu, entrambe molto amate dai fan.

Vita da Slime , anche nota come That Time I Got Reincarnated as a Slime, è una serie di light novel scritta da Fuse e illustrata da Mitz Vah, pubblicata da Micro Magazine sotto l'etichetta GC Novels da maggio 2014. Due adattamenti manga hanno iniziato la serializzazione rispettivamente nel 2015 e 2016, mentre un adattamento anime, prodotto da 8-Bit, ha iniziato la trasmissione televisiva in Giappone il 1º ottobre 2018.