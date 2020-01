Vittoria per Kaguya-sama: Love is War, ecco tutti i premi dello Shogakukan Award

Il premio Shogakukan è uno dei più importanti del panorama nipponico. La famosa casa editrice è arrivata a preparare la sessantacinquesima edizione, dopo la prima partita nel lontano 1956. Tra i vincitori ci sono sempre stati nomi importanti, come quelli delle passate edizioni che hanno visto trionfare Dr. Stone e The Promised Neverland.

Come ogni anno, sono varie le categorie coperte dal premio Shogakukan: miglior manga per bambini, miglior manga shonen, miglior manga shojo e i 2 migliori manga in generale. Cinque titoli quindi hanno vinto le varie categorie:

Neko, Hajimemashita di Konomi Wagata serializzato su Ciao (Shogakukan) ha vinto il premio per il miglior manga per bambini;

Maiko-san Chi no Makanai-san di Aiko Koyama serializzato su Weekly Shonen Sunday (Shogakukan) ha vinto il premio per il miglior manga shonen;

Nagi no Oitoma di Misato Konari serializzato su Champion Tap! (Akita Shoten) ha vinto il premio per il miglior manga shojo;

Aoashi di Yuko Kobayashi e Naohiko Ueno serializzato su Big Comic Spirits (Shogakukan) ha vinto il premio come miglior manga in generale;

Kaguya-sama: Love is War di Aka Akasaka serializzato su Weekly Young Jump (Shueisha) ha vinto il premio come miglior manga in generale.

Kaguya-sama: Love is War si conferma un manga popolarissimo in Giappone sia tra pubblico che critica. A breve l'opera godrà anche di una seconda stagione. Aoashi è invece un manga emergente, pur essendo pubblicato dal 2015, ed è incentrato sul calcio.