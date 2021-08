La vivace Nagatoro in un cosplay: le foto di Shorinya

In Giappone stanno coinvolgendo molti lettori i manga che hanno una protagonista che prende in giro e stuzzica in svariati modi la controparte maschile. Il filone romcom nato con Teasing Master Takagi-san si è poi evoluto con le opere di altri autori. Recentemente è salito sulla cresta dell'onda Don't Toy With Me, Miss Nagatoro.

Il manga di Nanashi in corso da diversi anni si è ritrovato sugli schermi mondiali grazie all'anime di Don't Toy With Me, Miss Nagatoro disponibile su Crunchyroll. Il povero senpai Naoto Hachioji si ritrova ogni giorno ad avere a che fare con Hayase Nagatoro e la sua prepotenza ed esuberanza, che li porta ad essere sempre a contatto, ogni giorno. Tra i due si sviluppa un rapporto particolare ma anche fondato sulla comicità quotidiana.

La popolarità dell'anime è cresciuta in questi mesi e sono spuntati quindi in rete vari cosplay su Nagatoro. Dopo le foto condivise da Dayne Storm, un'altra ragazza decide di mettersi alla prova e vestire i panni della giovane bulletta del senpai. La cosplayer Shorinya si mostra in basso con una piccola galleria su Reddit dove ha presentato il suo cosplay di Nagatoro: abbronzata, in pose tipiche viste nella serie e con qualche linguaccia, la gyaru sembra prendere davvero vita.