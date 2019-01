Vivrecard, l'ultimo databook di ONE PIECE, ci aggiorna sulla Baroque Work

La Baroque Work, il gruppo di mercenari che portò scompiglio ad Alabasta, è ormai storia antica in ONE PIECE. Il manga di Oda si è ormai portato eoni avanti rispetto a quella parabola narrativa, ma il databook Vivrecard, l'ultimo uscito in ordine di tempo in Giappone, ha aggiornato le schede di tutti i membri del gruppo, compreso Crocodile.

La saga di Alabasta (quasi all'unanimità) è una delle più amate dai fan di ONE PIECE. I motivi di questa particolare predilezione da parte di lettori sono invero molteplici, ma uno dei più grandi meriti di questa parabola narrativa è certamente il ventaglio di avversari che ha saputo mettere contro Rufy e i suoi compagni.

Sin dai primi passi nella Grand Line, infatti, quasi tutti i nemici affrontati dai Mugiwara (tranne Wapol) erano membri della famigerata Baroque Work, il gruppo di mercenari comandati dall'ex membro della Flotta dei Sette Crocodile. A partire da Mr. Nine e Miss Wednesday (Bibi), fino ad arrivare a Mr. One e Nico Robin, ogni affiliato aveva un suo particolarissimo fascino, e l'orizzontalità della narrazione - ora preponderante - fece in modo di legare i lettori all'idea di nemico ricorrente.

Ormai ad anni di distanza dalla conclusione della saga di Alabasta, il databook Vivrecard ha voluto aggiornare le schede dei membri della Baroque Work (e non solo) con nuove informazioni, e un utente del noto social media Reddit ha raccolto quelle più interessanti. Potete trovare gli aggiornamenti qui sotto, così come apparsi sul sito:

"Crocodile - È diventato presto un signore della guerra. Sconfitto da Barbabianca fondò la Baroque Work, che guidò nell'ombra sotto il nome di Mr. Zero. Ivan conosce alcuni suoi punti deboli (o uno solo, non è chiaro), e sembra che Crocodile sia in debito con lui/lei.

Gem (Mr. Five) - 10 milioni di Berry 'Gem del confine'

Mikita (Miss Valentine) - 7,5 milioni di Berry 'Mikita la facchina'

Babe (Mr. Four) - 3,2 milioni di Berry 'Babe che uccide i cacciatori'

Galdino (Mr. Three) - 24 milioni di Berry 'Prestito Galdino'

Marianne (Miss Golden Week) - 29 milioni di Berry 'Il portabandiera gratuito'

Bentham (Mr. Two) - 32 milioni di Berry 'Bentham della natura'

Drophy (Miss Merry Christmas) - 14 milioni di Berry 'Contagocce Drophy'

Zala (Miss Double Finger) - 35 milioni di Berry 'Ragno velenoso Zala'

Daz Bones (Mr. One) - 75 milioni di Berry 'Il Killer'

Il nome della nave di Crocodile è Baroque Gustave

Hacchan - 8 milioni di Berry. Ha 38 anni

Il nome della nave dei Pirati del Sole è Snapper Head (?)

Kohza ha 22 anni. Uno dei suoi piatti preferiti è l'acqua di Yuba

Surume (il Kraken) ha 120 anni

Nettuno ha 70 anni, e la regina Otohime è morta a 36 anni. Tutta la loro famiglia e i ministri amano i frutti di mare, ma dal momento che sono tritoni, mangiano alghe, vongole e latte di mostro marino anziché carne o pesce. Shirahoshi possiede l'Ambizione della Percezione proprio come sua madre, e attualmente è più corta rispetto a Nettuno.

Momoo (il mostro marino a forma di mucca schiavizzato da Arlong) appartiene alla nave 'Numabou'

Sulla concept art di Robin c'è una tecnica chiamata 'Cara (volto) Fleur', che le permette di far comparire il suo viso sul corpo di altri - l'immagine mostra il volto di Robin sulla testa di Chopper.

La scheda di Tina menziona come abbia salvato Smoker dal licenziamento diverse volte.

Le taglie di Koala e Aladin non sono state rivelate.

Koala - La sua concept art include un design in cui ha 26 anni (quindi più grande di come appare). Il Karate degli Uomini Pesce le è stato insegnato da Haku. Koala si unì all'Armata Rivoluzionaria 9 anni fa, cioè all'età di 14 anni.

Aladin - Non gli piace combattere ed è più portato a fare il medico che il pirata.

I serpenti che trainano la nave delle piratesse Kuja sono femmine."

Vivrecard ha quindi rivelato tutti i veri nomi dei membri di spicco della Baroque Work e le loro taglie. È passato più di un decennio dagli eventi di Alabasta, ma ciò che Oda fece con quella saga ha permesso a ONE PIECE di assumere una sua precisa identità, identità che ancora oggi ritroviamo più forte che mai (ed evoluta) con l'attuale parabola narrativa del Wano Country.