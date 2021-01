Vivy: Fluorite Eye's Song: ecco il nuovo anime dallo studio de L'Attacco dei Giganti

Nonostante Wit Studio abbia rinunciato all'Attacco dei Giganti dopo tre stagioni, a causa dei ritmi folli a cui lo staff era sottoposto per la produzione dell'anime, lo studio non è rimasto con le mani in mano e ha già iniziato a lavorare al suo prossimo progetto originale. Ecco a voi Vivy: Fluorite Eye's Song.

Nonostante ai più possa apparire una scelta folle rinunciare al franchise de L'Attacco dei Giganti, in realtà WIT Studio stava soffrendo internamente a causa dell'opera che, tra l'altro, non gli forniva tutti quei compensi che qualcuno si aspetterebbe da una serie tanto famosa. In questo modo, lo staff ha finalmente potuto concentrare i suoi sforzi su nuove produzioni, come il recente annuncio di Osama Ranking, ma su tutti le attenzioni sono rivolte al loro nuovo anime originale annunciato nelle scorse ore: Vivy: Fluorite Eye's Song.

Non sappiamo ancora molto in merito a questo nuovo progetto se non che vedrà il coinvolgimento di due autori che negli ultimi anni hanno acquisito una popolarità straordinaria, Tappei Nagatsuki (Re:Zero) ed Eiji Umehara (ChäoS;Child), che entrambi forniranno rispettivamente il loro impegno come scrittore originale della storia e sceneggiatore. In calce alla notizia è disponibile persino un primo teaser trailer e una locandina promozionale che mostrano una donna volgere il suo sguardo tra due mondi, uno florido e uno in preda alla distruzione.

E voi, invece, cosa vi aspettate dal nuovo anime originale di Wit Studio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.